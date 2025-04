Una folla commossa ha riempito oggi pomeriggio la chiesa di San Francesco per l’ultimo saluto a Flavio Dessì, storico macellaio di Capoterra, venuto a mancare giovedì scorso. Figura conosciuta e amata, Flavio aveva fatto della sua bottega di via Indipendenza un punto di riferimento per intere generazioni.

«Andiamo da Flavio», dicevano mamme e nonni ai più piccoli, trasformando una semplice spesa in un rituale di fiducia e familiarità. Insieme al figlio Diego aveva portato avanti con dedizione l’attività di famiglia, tramandando passione, cortesia e competenza. In questi giorni, tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: «un pezzo di storia del paese», lo definisce chi lo ha conosciuto. Il suo sorriso dietro il bancone resterà nella memoria collettiva. «Nella nostra comunità è stato un punto di riferimento, bastava un sorriso nel suo negozio per migliorare la giornata. Lo ricordiamo come qualcosa di autentico, era un rapporto di essenzialità», ha detto con emozione don Gianni durante l’omelia.

