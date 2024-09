Prende il via il progetto “Fisco amico”, ideato dal Comune di Capoterra con l’obiettivo di migliorare i rapporti con i contribuenti sulla base dei principi di trasparenza e collaborazione.

Con il Fisco amico l’amministrazione comunale punta a mettere il cittadino nella condizione di onorare i tributi non pagati, individuando la soluzione più adatta che gli consenta di regolare la propria posizione.

Per il sindaco, Beniamino Garau, il nuovo progetto avrà un duplice valenza, da un lato consentirà alle casse comunali di recuperare importanti somme dai tributi mai pagati dai contribuenti morosi, dall’altro consentirà ai residenti di mettersi in regola: «Il cittadino che ravvisa la necessità di sistemare la propria posizione tributaria, previo appuntamento, potrà dialogare direttamente col personale del progetto Fisco amico, in modo da individuare la soluzione più idonea per regolare la sua posizione debitoria».

Il contribuente può effettuare la sua prenotazione online all’indirizzo internet: https://capoterra.fisco-amico.it/ scegliendo data e ora, indicando: nome, cognome, e-mail e codice fiscale; oppure chiamando o inviando un messaggio whatsapp al seguente numero dedicato al servizio: 388 7873863.

