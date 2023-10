Per anni quel tratto di via Lamarmora è rimasto un percorso polveroso, ma dopo tanta attesa l’intero percorso verrà finalmente asfaltato. Grazie a una variazione di bilancio, il Comune interverrà per risolvere il problema mai risolto della percorribilità di via Lamarmora, strada che si collega con via Mazzini, e dove sono presenti attività commerciali e un laboratorio di analisi.

«Si tratta di un tratto di strada lungo poco meno di 200 metri», spiega il sindaco, Beniamino Garau, «per anni il Comune, anche perché una parte ricadeva in area privata, non è mai corso ai ripari, ma noi siamo convinti che attraverso l’esproprio e un progetto di riqualificazione via Lamarmora possa avere la giusta dignità».

Per finanziare l’opera la Giunta metterà a disposizione 150mila euro, provenienti dalle casse comunali: dopo la variazione di bilancio resterà solo l’approvazione del progetto definitivo. «Dopo il primo lotto dei lavori, che ci consentirà di asfaltare l’intero percorso», spiega Garau, «ci concentreremo sulla realizzazione dell’illuminazione pubblica, in modo che la strada non sia solo facilmente percorribile ma anche più sicura».

