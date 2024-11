Sono una trentina di giovani cacciatori, tutti di Capoterra, che tre anni fa hanno costituito la società "Masone Ollastu": oggi hanno fatto il colpo grosso con una preda addirittura di novanta chili: un verro di una decina d'anni di età, finito sotto il tiro di Davide Piano, 31 anni.

La preda

Poco dopo gli stessi cacciatori hanno fatto un nuovo colpo con una scrofa di 15 chili: il verro da 90 chili non è una consuetudine per Capoterra e dintorni, dove mediamente i cinghiali non superano, a detta degli stessi cacciatori, i 40 chili. Insomma oggi è stata davvero una bella festa per i cacciatori della società "Masoni Ollastu" che dopo il pranzo tradizionale nel capanno, nel pomeriggio si sono divisi la carne dei due cinghiali abbattuti.

Il capo caccia dell'associazione è Emilio Piano: le due prede sono state abbattute in un bosco a circa quattro chilometri da Capoterra.

