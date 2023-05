Cibi mal conservati e condizioni igienico-sanitarie precarie.

È questa la situazione scoperta ieri a Capoterra dai Carabinieri del NAS di Cagliari, nel corso di un’ispezione in un ristorante del posto con sede legale nel capoluogo. Diverse le criticità rilevate dai militari, per le quali è stata diffidata la ditta affinché ripristini le condizioni igienico-sanitarie minime richieste dalla normativa in vigore

All'esterno dell’attività, adiacente all’area pizzeria, è stato trovato un box container destinato allo stoccaggio di materiale vario, anche non pertinente all'attività commerciale. Trovati anche alimenti e bevande all'interno di due congelatori a pozzetto in un magazzino che versava in condizioni precarie e che non era stato dichiarato all'autorità amministrativa competente.

I militari del reparto specializzato dell'Arma hanno inoltre rinvenuto alimenti di varia natura e tipologia, con prevalenza di prodotti ittici, conservati con involucri e contenitori privi di indicazioni di qualsiasi genere, quindi non tracciabili. Si è provveduto al sequestro amministrativo di 126 kg di materiale, per un valore di circa 5.000 euro.

