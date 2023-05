«L’incendio è doloso ma non abbiamo paura. Riapriamo subito, non ci fermiamo».

Non si lasciano intimorire le proprietarie del locale “L’Incanto”, in via Serri, a Barracca Manna (Cagliari), che nella notte hanno visto il loro locale avvolto dalle fiamme. «Abbiamo ricevuto una chiamata intorno alle 3.15 del mattino. Inizialmente pensavamo che tutto fosse partito dal cestino per le sigarette. Ma al nostro arrivo ci siamo rese conto che la situazione era ben più grave del previsto», racconta la figlia di Tiziana Orani, una delle titolari.

Pochi i minuti per arrivare sul posto ma sufficienti per vedere i lembi di fuoco che divoravano gli spazi esterni della pizzeria. «È stata presa di mira la pergotenda che usiamo anche in inverno. Come sappiamo che non è stato un incidente? Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto», confessa la ristoratrice che ha fornito immediatamente i filmati alle Forze dell’ordine.

«Si vedono due persone, una con una tanica, l’altra che appicca il fuoco. Ma non siamo sicuri che i colpevoli siano solo due: potrebbero essere di più. Ma per ora non abbiamo altri dettagli. La nostra è un’attività di famiglia e nella zona siamo ben voluti. Per ora non abbiamo sospetti sul movente. Quel che è certo è che non ci fermeremo».

Domato il rogo, la conta dei danni. «Gli spazi interni sono utilizzabili, giusto qualche problema con l’impianto clima, che contiamo di risolvere nell’immediato. Non ci fermeremo, se la situazione lo consente apriremo oggi stesso».

