Ennesimo incidente in viale Marconi a Cagliari, all’altezza dei magazzini Maury’s. Due le vetture coinvolte: un bus e un’auto. La corriera – diretta verso Quartu – ha tamponato il veicolo, in arrivo da via Mercalli.

La dinamica dello schianto non è nuova: sono numerosi i casi già registrati in passato. Traffico in tilt per un’ora, con file di macchine in attesa e automobilisti nel caos.

La viabilità è stata poi ripristinata.

