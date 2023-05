Il Plus 21 cerca case da utilizzare in caso di emergenze.

Lo fa con una manifestazione di interesse nei Comuni dello stesso Plus (hinterland e Parteolla) e anche a Burcei.

«L’obiettivo – dice il sindaco di Burcei Simone Monni - è quello di dare la possibilità al Plus di fornirsi di un catalogo di fornitori per il reperimento di alloggi per emergenza abitativa. Con interventi immediati pagando ovviamente l’affitto al proprietario dell’immobile che decide di metterlo a disposizione dell’ente territoriale che abbraccia diversi Comuni dell’hinterland e del Parteolla. Un progetto insomma gestito direttamente dal Plus che potrà così avere una capacità immediata nell’emergenza abitativa che nel territorio non manca di certo. Una sicurezza anche per il proprietario dell’immobile che avrà la certezza nella riscossione dell’affitto».

L'adesione alla manifestazione di interesse deve essere presentata alla sede del Plus a Dolianova.

