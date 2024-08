Al via al Comune di Burcei la presentazione delle domande per i rimborsi previsti per il trasporto scolastico a favore delle famiglie con minori disabili residenti a Burcei frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondari di primo grado, per l’anno scolastico 2023/2024.

Possono presentare domanda le famiglie con residenza nel Comune di Burcei. I minori devono aver frequentato (con relativa iscrizione), l’anno scolastico 2023/2024 nella scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, avente sede anche fuori dal territorio del Comune di Burcei. Necessario presentare anche il certificato di invalidità dello studente, rilasciato dalla competente autorità sanitaria.

Gli interessati dovranno presentare la domanda all’ufficio protocollo o inviarla alla seguente pec: protocollo.burcei@pec.it, entro l’undici ottobre 2024 utilizzando il modulo presente sul sito del Comune di Burcei ed allegando copia del documento di identità. I riborsi dovrebbero essere assegnati entro l’anno.

© Riproduzione riservata