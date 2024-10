L'ecocentro comunale di Burcei potrà essere inaugurato e aperto con la sistemazione della strada di accesso le cui condizioni hanno reso finora inutile l'impianto.

'L'intervento prevede la sistemazione della sede stradale esistente e della realizzazione del manto in asfalto e calcestruzzo per un importo di 50mila euro. Se tutto andrà bene l'ecocentro potrà esere aperto entro i primi mesi del prossimo anno. «Uno degli interventi più attesi dai cittadini. Abbiamo anche in programma il nuovo appalto del servizio di igiene urbana», spiega il sindaco Simone Monni.

Soddisfatto anche l’assessore all'ambiente Ignazio Monni. «L'apertura dell'ecocentro dovrebbe limitare lo scarico abusivo dei rifiuti pesanti: il suo mancato funzionamento grava da tempo anche sui costi del servizio e sulla Tari dei cittadini. Dovrebbe essere assicurato un risparmio di 40 mila euro nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti che potranno essere utilizzati per migliorare questo e altri servizi».





