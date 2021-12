Era di Monastir Tommaso Ugas, il 17enne morto nell'incidente stradale avvenuto durante la notte sulla statale 131 all'altezza dell'uscita per il centro commerciale Conforama a San Sperate.

Il giovane viaggiava sui sedili posteriori di una Ford Fiesta condotta da un 21enne e a bordo della quale si trovava anche un 16enne, lato passeggero. La macchina – sulla dinamica esatta stanno lavorando gli agenti della Polizia stradale - è finita contro il guardrail.

Per Tommaso Ugas non c'è stato purtroppo niente da fare. Il 21enne è invece al Brotzu mentre il 16enne è stato accompagnato al Policlinico. Entrambi sono in codice rosso ma non in pericolo di vita.

La notizia dell'incidente ha subito fatto il giro di Monastir. Il 17enne era una giovane promessa del calcio a 5: giocava con la squadra del Monastir Kosmoto. Sulla pagina social della società è comparso il nastro nero in segno di lutto. Cordoglio è arrivato da tutta la Divisione del calcio a 5: “Ciao Tommy, ora riposa in pace. Ti sia lieve la terra”.

