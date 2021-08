Il Corpo di Polizia locale del Comune di Senorbì passa da uno a cinque agenti in servizio. Si è completato il Piano di potenziamento del servizio della Polizia municipale che prevedeva il reclutamento di quattro nuovi agenti entro la fine dell’anno. "Queste nuove assunzioni segnano un momento molto importante per la crescita dei servizi comunali a tutto vantaggio della cittadinanza", dice il sindaco Alessandro Pireddu. Si tratta di assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate attraverso l’utilizzo di alcune graduatorie poste in essere da altre amministrazioni comunali del territorio.

La carenza di agenti a Senorbì è un vecchio problema, nato dal momento in cui la precedente Giunta comunale aveva detto addio alla gestione associata del servizio con l’Unione dei Comuni della Trexenta, per sottoscrivere un nuovo accordo con Ortacesus e Guamaggiore. La triplice alleanza è durata ancora meno, così Senorbì è rimasto con un solo vigile in servizio. Decisamente troppo poco per un paese che sfiora i 5000 abitanti e che per la sua centralità è caratterizzato da un’alta densità di traffico veicolare.

