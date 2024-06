Desirè Manca torna alla ribalta delle cronache, non per il suo operato come assessora regionale al Lavoro ma per il suo look.

A tirarla in ballo è il sindaco uscente di Monserrato e ricandidato, Tommaso Locci, dal palco del comizio di chiusura della campagna elettorale in vista del ballottaggio contro la sfidante Valentina Picciau.

Tommaso Locci durante il comizio e, a destra, Desirè Manca

Il primo cittadino ha difeso la sua scelta di essere civico, quindi “distante” dai partiti: «Questo ci dà la possibilità di lavorare solo per i cittadini», ha esclamato, «mentre qui sono passati onorevoli, che sono diventati assessori al Lavoro, che hanno detto “viva l’inciucio”. E poi vai a vedere bene tra le loro foto non c’è solo quella del bel viso, ma mettono in risalto qualcos’altro». Sottinteso: il décolleté.

Solo qualche giorno fa Manca aveva denunciato un commento sessista nei suoi confronti: un utente social le aveva consigliato di partecipare a un film con Rocco Siffredi.

Oggi attacca Locci: «Ascoltando le parole di uno dei candidati alla carica di sindaco del Comune di Monserrato», attacca l’assessora , «vedo lo stesso concetto maschilista, ma questa volta espresso da chi rappresenta un’istituzione. Ancora una volta mi domando se adottano la stessa misura con le loro madri, con le loro mogli, le figlie. Che tristezza».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata