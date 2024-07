Una lunga estate con gli spettacoli ad Armungia.

Sino a ottobre sono in programma tantissime serate che il Comune proporrà con la collaborazione della Consulta Giovani, col Centro di aggregazione sociale, col Comitato 8 dicembre, dell'Associazione Alambicco e dell'Associazione Culturale Aremusa.

In programma eventi musicali tra i quali la proiezione di film all'aperto, serate letterarie, sport, serate enogastronomiche. Fra queste, la Sagra de Su Pistoccu in in calendario per il 27 luglio in piazza Nassirya. Per gli ospiti anche la possibilità di visitare il "paese museo".

Tante manifestazioni, suddivise in un ricco cartellone, che sono una chiara esortazione a visitare il "paese museo" .

© Riproduzione riservata