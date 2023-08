Il Festival Internazionale della letteratura di viaggio D.H. Lawrence si svolge ogni anno a Mandas ed è dedicato al celebre scrittore inglese che visse a cavallo tra l'800 e il '900 e che fu anche poeta, saggista e pittore. Lawrence nel 1921 descriveva il viaggio nell’Isola a bordo del Trenino Verde nel libro “Mare e Sardegna”: a distanza di tanto tempo in alta Trexenta si celebra il suo ricordo con una rassegna culturale alla quale partecipano ogni anno autori emergenti e affermati del panorama letterario internazionale.

Oggi entra nel vivo la quindicesima edizione del Festival Lawrence che, quest’anno, è incentrato sul tema “La bellezza. Mandas incontra la Costa Smeralda”. L’anteprima del Festival in realtà si è tenuta alcuni giorni fa con la partecipazione di un ospite d’eccezione, il conduttore televisivo Roberto Giacobbo che ha inaugurato il percorso museale del nuovo Mandas Historical Museum (MaHMu).

Questa sera, sabato 26 agosto, alle 19 nella sala conferenza dell’ex Convento San Francesco, appuntamento con “Viaggio in Italia tra casi giudiziari e misteri” con la partecipazione di Carmelo Abbate, opinionista di Quarto Grado e Pomeriggio Cinque.

Venerdì 1 settembre, serata con il cantautore Raffaello Di Pietro (con Andrea Bocelli ha inciso la canzone “Il Mistero dell’amore”; ha scritto testi per Gianni Morandi, Anna Oxa, Gigi D’Alessio, Riccardo Fogli e Il Volo). Sabato 2 settembre, prima dell’assegnazione del Premio Lawrence per la letteratura, la giornalista Cristina Bigongiali (Porta a Porta) dialoga con Silvana Giacobini sulle grandi interviste. Domenica 3 settembre, alle 8.45 nella Stazione Ferroviaria “In viaggio, per raccontarci meglio” con Daniela Carta e alle 9 la partenza del Trenino Verde. Alle 18 Andrea Atzeni e Alessandro Garau presentano il libro “Musica, Dimónios!: La storia del primo Capo Musica della Banda Musicale della Brigata Sassari”, a seguire l’assegnazione del Premio Lawrence per il giornalismo a Enrico Pilia de L’Unione Sarda.

© Riproduzione riservata