Il Consiglio comunale di Mandas, in occasione della festa dei nonni, ha consegnato la cittadinanza onoraria a Giampiero Poledrini, sfollato a Mandas dal 1° marzo 1943 sino alla fine del maggio 1945 e autore di un libro di memorie che racconta la comunità del centro dell’alta Trexenta di quegli anni. "È stata una giornata importantissima per la nostra comunità - ha detto il sindaco Umberto Oppus - un'occasione per accogliere i ricordi di luoghi, persone e paesaggi di una Mandas unica: quella dell'accoglienza".

Sa festa de Is Aiaus 2022 (la festa dei nonni) è stata promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l’istituto comprensivo Maria Carta di Mandas, la sezione Acli, il Cif, l’associazione Kreos e la Pro loco.

© Riproduzione riservata