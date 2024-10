Un appuntamento attesissimo a Guamaggiore e in tutto il territorio. Sabato verrà proposto l’evento “Maskaras e folklore” a cura dell'associazione carnevalesca "Maskareddas Gomajoresas", da alcuni mesi impegnata nella cura dello straordinario evento. Un appuntamento in Piazza Municipio, con l'antica ferratura del cavallo, l'esibizione di gruppi folk, delle maschere tradizionali e tanta musica. «L'impegno è stato tanto - dice la presidente dell'associazione Maria Filomena Ledda – l'obiettivo è proporre i valori del passato offrendo una bella serata di cultura e musica tradizionale alla comunità e non solo».

Questo il programma completo della manifestazione: si inizierà sabato alle 16 con la cerimonia di apertura. Seguirà la dimostrazione della ferratura del cavallo, a cura di Matteo Scano. Seguiranno dalle 17, l'esibizione del gruppo folk di Guamaggiore, delle mascherese Is scruzzonis di Siurgus Donigala, del gruppo folk di Mogoro, di S'urzu pimpirimponi" di Sadali del gruppo folk Gippi di Villacidro. Alle 19.30, la cena con tiket. Chiusura alle 20,30 col gruppo "Fantasias de ballos". Presenta e canta Carla Denule.

