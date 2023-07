È destinato dunque a finire con le carte bollate a Tadasuni il contenzioso tra l'amministrazione comunale guidata da Pierpaolo Pisu e la compagnia barracellare attualmente capeggiata da Angelo Atzori, che ha preso il posto delle dimissionario Pasqualino Flore.

Il consiglio comunale (questa volta maggioranza e minoranza si sono trovate d'accordo) ha completato la bocciatura (a voto palese) per gli ulteriori cinque nominativi dei complessivi otto aspiranti barracelli, proposti per allargare la compagnia. La decisione dell'assemblea civica non è piaciuta al capitano Atzori per il fatto che con gli attuali nove componenti la compagnia non potrebbe sopravvivere. «Tutto finirà nelle mani del prefetto Salvatore Angeri – assicura il capitano - in quanto il Consiglio comunale come vuole la normativa doveva soltanto prendere atto della richiesta di allargamento«.

E, intanto, si ricompone la Giunta dopo le dimissioni del vice sindaco Gigi Atzori. Al suo posto il consigliere Matteo Loi.

