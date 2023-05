Nuove iniziative del Sistema bibliotecario “Città territorio”.

Nell’ambito de “Il maggio dei libri”, nelle biblioteche che aderiscono al sistema viene proposta una serie di laboratori dedicati alla lettura ad alta voce, rivolti ai bambini che frequentano la scuola primaria. Si inizia martedì 23 maggio alle 15 nella biblioteca di Paulilatino.

Il 26, alle 15,30, l’appuntamento per i bambini è in biblioteca ad Abbasanta. Il 29, alle 15,30, l’iniziativa fa tappa a Ghilarza, alle 16,30 a Tadasuni e alle 17 a Norbello. Tre anche gli appuntamenti in programma per il 30 maggio. Alle 16 il laboratorio di letture ad alta voce sarà proposto nella biblioteca di Boroneddu e in quella di Soddì.

Alle 16,30 invece sarà la volta di Sedilo. In programma nei prossimi giorni per “Il maggio dei libri” anche un altro appuntamento culturale, sempre promosso dal Sistema bibliotecario Città territorio. Venerdì 26 maggio, all’auditorium comunale di Ghilarza, sarà presentato il libro “Autonomia e relazione. Conoscere la disabilità per conoscere noi stessi”.

L’autore Giorgio Latti dialogherà con il giornalista Giacomo Serreli.

