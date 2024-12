Ad Abbasanta l’esecutivo guidato dalla sindaca Patrizia Carta ha stabilito le tariffe di contribuzione dei servizi a domanda individuale per il 2025. In particolare per il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’Infanzia è stata prevista una contribuzione unica a pasto, a prescindere dal Comune di residenza e dal reddito del nucleo familiare: si pagheranno due euro per pasto.

Prevista però l’esenzione per gli utenti segnalati dal Servizio Sociale. Prevista una quota di contribuzione anche per servizio di assistenza domiciliare, effettuato da uno dei soggetti accreditato presso il PLUS. Queste le tariffe previste: 22,50 all'ora per gli Oss (operatori socio sanitari) nei giorni feriali e 25,88 euro l’ora nei giorni festivi. Le quote del Buono Servizio a favore degli utenti richiedenti e la corrispondente quota di contribuzione sono calcolate sulla base dell’appartenenza del beneficiario ad una specifica fascia Isee.

Per quel che riguarda il servizio di Ludoteca, la contribuzione annuale, a prescindere dal reddito del nucleo familiare, è fissata in 50 euro per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, a partire dal secondo figlio si pagheranno 30 euro. Per la ludoteca estiva si verseranno 100 euro per tutto il periodo, (80 per il secondo figlio e oltre) oppure 20 euro a settimana. Per tutto il periodo con in aggiunta il servizio accoglienza la spesa è di 150 euro . Per lo Spazio giovani la cifra di contribuzione è fissata in 15 euro.

