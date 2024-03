Sono scesi sul campo di Fra Locci anche mamme e papà per confrontarsi giocosamente con i Giovanissimi del Tortolì. Da una parte gli atleti, un esercito di ragazzini che studia alle scuole medie e ama il calcio, dall’altra un gruppo di genitori che ha indossato una maglia del club per una sgambata organizzata nella mattinata di oggi, approfittando della giornata di riposo imposta dal calendario del campionato regionale cui partecipa la squadra.

Tutti a correre dietro al pallone che rotola, quello che regala emozioni a bambini e adulti ma che, spesso, è condensato di polemiche. Oggi no, ha vinto lo sport e i genitori, in collaborazione con la società rossoblù, si sono cimentati in una partitella per sostenere da vicino la crescita dei loro figli lanciando segnali di buona educazione nel nome dei principi che animano il gioco del calcio.

Per la cronaca, i ragazzini sono usciti vincitori da una sfida sentimentale: il tabellino racconta di un perentorio 5-2, risultato accompagnato da baci e abbracci.

