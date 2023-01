È caduto in mare con la sua Renault Clio mentre transitava sul ciglio della banchina di riva del porto di Arbatax.

Intorno alle 19.30 un pensionato di Tortolì è stato salvato dal tempestivo intervento di due agenti de La Nuova Vedetta in servizio di vigilanza sulla banchina sud per conto di Saipem. L’uomo di 75 anni, che è rimasto sempre vigile e cosciente benché particolarmente infreddolito, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei per gli accertamenti del caso.

Sul posto hanno operato il personale della Guardia Costiera di Arbatax, al comando del tenente di vascello Mattia Caniglia, i Vigili del fuoco di Tortolì e i carabinieri della compagnia di Lanusei. L’utilitaria verrà recuperata con l’ausilio di una gru.

