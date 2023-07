Notte di paura ad Arbatax per quattro ragazze tra i 16 e i 20 anni, coinvolte in un incidente in auto sulla strada per la spiaggia di ponente.

Erano passati 20 minuti dalla mezzanotte quando la giovane al volante, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Fiat Panda, che si è ribaltata all'altezza di una rotonda, vicino alla pineta e a una discoteca.

La dinamica ha fatto temere il peggio e, dopo l'allarme al 112, sono subito intervenute in codice rosso tre ambulanze del 118. Una volta arrivato sul posto, il personale ha accertato che le ragazze erano sì ferite, ma nessuna versava in gravi condizioni.

Sono state comunque portate (in codice rosso per dinamica) all'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei per ricevere le cure del caso. Hanno riportato contusioni e qualche lesione diffusa su tutto il corpo. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e polizia. In quel tratto il traffico ha subito rallentamenti.

