Una donna di 67 anni è stata trasportata in codice rosso al Brotzu per le gravi ferite riportate in un incidente avvenuto questo pomeriggio a Villacidro.

Ferito anche un 78enne, trasportato in codice giallo all'ospedale di San Gavino Monreale.

Il sinistro si è verificato intorno alle 15 lungo la strada provinciale 60. La Fiat Panda guidata da un 68enne, con a bordo la donna ferita, per cause in corso di accertamento è andata a scontrarsi con una Yaris guidata dall’uomo di 78 anni.

L'impatto è stato violento.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri e l'Elisoccorso che ha trasportato la donna al Brotzu. Ora è in Rianimazione.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata