È andato a dar da mangiare al suo cane, un rottweiler che tiene libero a vigilare un terreno di sua proprietà recintato con rete metallica, e lo ha trovato con una strana ferita al muso.

Così l’uomo, un 27enne di Villasor, è andato nella locale Stazione dei carabinieri per denunciare il fatto, i militari hanno trasmesso un’informativa di reato alla Procura di Cagliari.

Grave ma non mortale la ferita inferta al cane, che secondo gli esami veterinari effettuati in un ambulatorio di Uta è compatibile con le lesioni producibili da una motosega.

Per difendere il terreno, si presume, l'animale ha attaccato qualcuno che girava con una motosega. Forse il cane non andava a genio all’uomo per alcuni fatti pregressi, i carabinieri ora indagano per ricostruire l’accaduto.

(Unioneonline/L)

