Ultimi giorni per le visite del presepe realizzato a Villamar con statue in cemento armato. In soli dieci giorni un gruppo di amici del vicinato “Franzopa”, durante il tempo libero, ha realizzato sei sculture in cemento armato sotto la direzione degli scultori locali Ivan e Tore Angioni (originari di Settimo San Pietro). Hanno collaborato anche gli artisti Marco Carracoi, Roberto Matzeu, Adriano Podda, Bruno Vacca e Michelangelo Sanna.

Tanti i curiosi che hanno visitato il presepe: un successo con l'arrivo di persone non solo dalla Marmilla ma anche dal Campidano. Tanta curiosità e interesse attorno alle statue alte un metro e settanta con peso variabile dai 250 ai 350 chilogrammi.

Angioni non è nuovo a realizzare opere in cemento. Una di queste, in ricordo della migrazione, è presente a Tiaret in Algeria: è alta quattro metri e cinquanta centimetri e pesa 470 chilogrammi.





