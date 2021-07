Brutta avventura a lieto fine per un’anziana a Villamar.

La donna, questa notte, è accidentalmente caduta in casa proprio nelle ore in cui solitamente rimane da sola in quanto la signora che la assiste non è presente.

Con grande fatica è riuscita, trainandosi in qualche modo, a recuperare il telefonino e a comporre il numero di emergenza 112. I militari, allertati dalla chiamata, hanno chiesto il supporto del 118 e hanno raggiunto l’abitazione.

Forzata la porta, sono entrati e hanno trovato l’anziana a terra.

I sanitari le hanno praticato le prime cure e poi l’hanno trasportata all’ospedale di San Gavino Monreale, dove è in osservazione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata