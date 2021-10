Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Villacidro al termine delle indagini relative a un raggiro. Un 45enne aveva messo in vendita su internet una bicicletta da corsa e una giovane – una 24enne di Bergamo – lo aveva chiamato dicendo di essere interessata all’acquisto e a pagare il prezzo pattuito, 250 euro. Quindi aveva convinto l’operaio ad andare a uno sportello Postamat dove, seguendo le indicazioni, avrebbero concluso la transazione. L’operazione era stata ripetuta quattro volte, ricevendo un messaggio che appariva come un errore. Quando però è andato a controllare la propria lista movimenti, si è reso conto di aver ricaricato per 4 volte la carta Postepay della giovane, senza ricevere invece alcun importo.

Capito di essere caduto in un tranello, si è rivolto ai carabinieri i quali hanno anche individuato un pachistano al quale è intestata la scheda SIM del cellulare usato per i contatti telefonici anche se è stata probabilmente utilizzata solo dalla ragazza.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata