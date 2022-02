Si era finto una giovane donna e gli aveva chiesto l’invio di foto intime. Salvo poi ricattarlo una volta ottenuto il materiale compromettente.

I carabinieri della Stazione di Villacidro hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, un modenese di 55 anni, disoccupato con precedenti denunce a carico.

L’uomo, in concorso con altre persone in corso di identificazione, dopo aver contattato la vittima, un 46enne operaio di Villacidro, su Facebook, si era spacciato per una ragazza molto avvenente inducendolo a spogliarsi e farsi riprendere le parti intime.

Solo dopo essere riuscito nel suo intento ha provato a estorcergli la somma di 2mila euro, dietro la minaccia di rendere pubblica la vicenda e le immagini registrate.

Il villacidrese, però, non ha ceduto e si è rivolto ai carabinieri.

