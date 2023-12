Si sono accese e brillano nelle sfumature del blu e dell'azzurro dalla sera del 4 dicembre le centinaia di luci led delle luminarie di Natale di Villacidro.

«Come l'anno scorso il Comune ha scelto di illuminare le principali rotonde del paese con degli alberi di luminarie e illuminato sempre nei toni del blu il loggiato di piazza s'Osteria, per creare una atmosfera di festa» commenta l'assessore alla cultura, Christian Balloi. «La novità di quest'anno è rappresentata dalla rotonda di via Sassari, che non siamo riusciti a includere nel 2022 e si è aggiunta alle rotonde di via San Gavino, via Guido Rossa, piazza Zampillo e piazza Dessì» specifica. Per le luminarie sono stati stanziati in totale 15mila euro.

Inaugurate nel giorno di Santa Barbara, patrona del paese, le luminarie contribuiranno a illuminare le tante iniziative del Natale villacidrese. Inaugurano questa settimana la Casa di Babbo Natale, dall'8 al 10 dicembre all'ex Mulino Cadoni, e l'atteso mercatino natalizio "Manus de Oru" organizzato per domenica 10 dicembre nella piazza Zampillo.

