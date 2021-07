Quella che era solo un’ipotesi fumosa ora si fa sempre più concreta ed è quasi una certezza.

E’ stata una tragedia sul lavoro a porre fine alla vita di Ignazio Sessini, operaio di 56 anni morto questa mattina nell’impianto di trattamento rifiuti Villaservice a Villacidro.

I carabinieri della Compagnia di Villacidro, i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro e i funzionari dello Spresal stanno lavorando su tutte le procedure e le attività che gli operai svolgono giornalmente.

L’operaio infatti è morto cadendo in un tritarifiuti, e gli investigatori stanno cercando di capire come mai stesse lavorando da solo in quell’impianto.

Il 56enne molto probabilmente è salito su una scaletta per controllare il macchinario, ma ha perso l’equilibrio ed è scivolato all’interno.

Saranno sentiti i dipendenti della Villaservice del turno di notte che hanno dato l'allarme, ma anche gli altri addetti per capire cosa sia accaduto. Parallelamente lavorerà il consulente che sarà nominato dalla pm di Cagliari Rita Cariello, che dovrà chiarire dettagliatamente tutta la vicenda.

Dopo il cordoglio dei sindacati, arriva anche quello del segretario del Pd sardo Emanuele Cani: "Il Partito Democratico si stringe attorno alla famiglia dell'operaio morto sul lavoro a Villacidro. Un fatto drammatico che ci lascia sgomenti e davanti a cui è necessario fare al più presto luce. Per questo motivo confidiamo nel lavoro di indagine che gli organi preposti e gli inquirenti portano avanti. Ancora una volta pero', sentiamo il dovere di sollevare il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non è pensabile che si registrino fatti come questo”.

