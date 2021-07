Potrebbe essere stato un incidente sul lavoro a causare il decesso dell’operaio di 56 anni trovato morto a Villacidro negli impianti di Villaservice, società che si occupa del trattamento dei rifiuti.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che hanno aperto a questa possibilità.

E non usano mezzi termini i sindacati, secondo cui l’operaio ha perso la vita cadendo all’interno di un impianto: “Manifestiamo la nostra solidarietà alla famiglia della vittima - spiegano il segretario generale della Uiltrasporti sarda William Zonca e la segretaria generale della Uil Francesca Ticca -, in attesa dell'accertamento della dinamica dell'incidente non possiamo che lanciare un altro appello per la sicurezza nei cantieri".

Il Sial Cobas Sardegna propone invece di indire uno sciopero generale del territorio "perché purtroppo i fatti si stanno susseguendo con una frequenza impressionante e la ripresa produttiva del dopo pandemia innescherà una rincorsa al recupero economico da parte delle aziende che metterà a rischio la salute e l'incolumità dei lavoratori”, queste le parole del coordinatore regionale Gian Luigi Marchionni.

“Non ci addentriamo sui dettagli – continua - perché c'è un indagine in corso, ma certamente valutiamo molto negativamente il fatto che nel 2021 si possa morire in maniera così tragica in un impianto che dovrebbe essere all'avanguardia per quanto concerne la sicurezza".

