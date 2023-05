Appuntamento questa mattina nella palestra Satta n. 2 di Villacidro.

Gli alunni delle scuole elementari e medie dell'istituto comprensivo G. Dessì si sono cimentati con la pratica del badminton nella manifestazione sportiva “Sport e Legalità”.

Sport antichissimo ideato in Cina attorno al I secolo d.C, il badminton si pratica con racchette simili a quelle da tennis e un leggero volano di forma conica, che i giocatori si lanciano dai due lati di una rete. La federazione sportiva di Badminton in Italia è nata ufficialmente nel 1976. A insegnare ai giovani e giovanissimi allievi questo sport Rosario Maddaloni, direttore tecnico della asd MaraBadminton di Maracalagonis e allenatore della nazionale under 13 insieme al direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Francesco Feliziani, che si è appassionato a questo sport in Scozia.

I due sportivi hanno mostrato agli alunni la dinamicità del volano, fra tifo e applausi. Poi sono stati i bambini e i ragazzi a prendere in mano le racchette e a sfidarsi sul campo.

«Abbiamo risposto con entusiasmo a questa iniziativa, sono già duecento i nostri alunni iscritti alla base associativa sportiva di badminton, abbiamo anche tracciato i campi ufficiali in palestra con il supporto del referente sportivo Usr, Antonio Murgia. Siamo convinti che lo sport sia fondamentale nella crescita e nella formazione dei più giovani» specifica la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Dessì, Marinella Giorri.

Michela Meloni

