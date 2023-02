Non si ferma all'alt della Polizia Locale e scappa.

Nei guai un residente a Villacidro al quale era stata revocata la patente di guida nel 2019.

Per lui veicolo in stato di fermo, verbali per oltre 7.000 euro e una denuncia per resistenza.

Ha collaborato con gli agenti in tutte le fasi dell'intervento il personale del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata