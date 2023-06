Custodiva in casa più di 200 grammi di cocaina.

Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Villacidro. Già noto alle forze dell’ordine e affidato in prova ai servizi sociali, lo spacciatore appena fermato dai carabinieri del Norm della locale Compagnia, si è subito mostrato nervoso.

Perquisito, non aveva nulla con sé, ma i militari hanno deciso di estendere la perquisizione alla casa dell’uomo. In cucina, all’interno di una caffettiera, hanno trovato 11 involucri di cocaina per un peso totale di 203 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino.

L’uomo, arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, è stato condotto nel carcere di Uta.

