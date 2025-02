Una telefonata da Villacidro nella notte ai carabinieri, con una donna in evidente stato di agitazione che chiedeva aiuto: il figlio, dopo averla inseguita armato di chiave inglese, stava minacciando di dare fuoco alla casa e all’auto di famiglia.

Immediato l’intervento dei militari, che con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato il giovane, un 30enne del posto per maltrattamenti

La donna, una 59enne del posto, è riuscita a chiamare il 112 dopo essersi rifugiata nella propria camera da letto, barricata all’interno per proteggersi, e dopo che il figlio, in preda a un violento sfogo d’ira, aveva danneggiato mobili e suppellettili nella casa, tentando poi di sfondare la barriera improvvisata dalla madre.

I carabinieri, una volta intervenuti, sono riusciti a immobilizzare il 30enne e hanno poi prestato assistenza alla vittima, che, seppur profondamente scossa, ha rifiutato le cure mediche, scegliendo di sporgere immediatamente denuncia contro il figlio.

L’arrestato, dopo essere stato condotto in caserma per le formalità di rito, è stato trasferito in carcere a Uta, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. L’udienza di convalida si terrà nei prossimi giorni, mentre le indagini proseguono per ricostruire eventuali precedenti episodi di violenza domestica.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata