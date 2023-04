Incendio a Villacidro nella pineta che sovrasta l’abitato, in località "Narti".

L’allarme è scattato attorno alle 9.30 di questa mattina, con il pronto intervento di una pattuglia della Stazione forestale locale, che ha diretto le operazioni di spegnimento. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Sanluri e l’Avsad, una squadra locale della Protezione Civile.

In azione l’elicottero del servizio antincendi regionale di stanza a Fenosu, che con 31 lanci d’acqua ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente. Il rogo ha interessato circa 3 ettari di macchia mediterranea e di pini marittimi.

Prosegue la fase di bonifica a terra.

In corso le indagini del Corpo Forestale per individuare le cause e i responsabili dell’evento.

(Unioneonline/v.l.)

