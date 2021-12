È stato denunciato dai carabinieri di Pabillonis per guida in stato di ebbrezza il 27enne sottoposto a un controllo in via Nazionale a Villacidro. Era al volante di una Golf e, sottoposto al test alcolemico, è risultato avere un tasso di 1,81 g/l.

Inoltre non aveva la patente, che gli era stata sospesa, e la macchina era priva della copertura assicurativa, scaduta lo scorso settembre. L’auto è quindi finita sotto sequestro in attesa della confisca.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata