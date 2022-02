Un 18enne di Villacidro colpito da una misura cautelare, dopo i ripetuti episodi di stalking alla ex fidanzata.

Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla ragazza, dopo che una prima denuncia per le persecuzioni, le offese e le umiliazioni messe in atto dal 18enne non è bastata a tenerlo lontano.

Il provvedimento gli è stato notificato dai carabinieri della stazione locale.

Se il giovane non dovesse attenersi a quanto disposto, la misura potrebbe essere ulteriormente aggravata, sino a prevedere la custodia in carcere.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata