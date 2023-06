Un ventiduenne catanese, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a Villacidro per truffa.

Vittima un ventunenne del luogo, che ha versato al truffatore tramite bonifico bancario la somma di 600 euro quale anticipo per due mensilità per un alloggio a Milano, dove il giovane studia per l’università. Peccato, però, che dopo avere ricevuto il denaro, il 22enne catanese è scomparso da Facebook, dove i due si erano conosciuti, e ha cessato di rispondere al telefono.

Il giovane truffato si è allora rivolto ai carabinieri, che sono riusciti a individuare l'autore dell'imbroglio.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata