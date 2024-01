Mostrare il centro storico di Villacidro, i luoghi caratteristici e le sue tradizioni più antiche con le luci della sera. Questo è l'intento dell'escursione “Evening urban tour” organizzata dalla guida ambientale ed escursionistica Veronica Murgia per sabato 3 febbraio a partire dalle 18:30.

«La passeggiata prevede un totale di dieci tappe nel centro storico di Villacidro: un tour di tre chilometri da percorrere in due ore e mezza circa, per scoprire la storia, i monumenti e i luoghi più suggestivi e meno noti del paese” indica Veronica Murgia. “Grazie alla collaborazione con la associazione culturale Is Cogas de Biddaxidru e con il liquorificio storico Murgia, sarà possibile conoscere anche le leggende legate alle cogas, le antiche streghe villacidresi, e visitare il museo allestito nel cuore della distilleria a vapore fondata da Gennaro Murgia nell'Ottocento».

«Durante la visita serale nella Domu de is Cogas, gli ospiti saranno accompagnati da due silenziose cogas, per conoscere non solo i monumenti storici ma anche i racconti e le storie legate a queste affascinanti e misteriose figure femminili», specifica Erica Pittau, presidente della associazione che si occupa di recuperare le tradizioni e le leggende villacidresi. «Sempre sabato, alle 16, allestiremo un laboratorio dedicato alle piante aromatiche e officinali».

«L'escursione serale, per ragioni organizzative, è limitata a un gruppo di massimo 20 persone» specifica Veronica Murgia. «Si può prenotare tramite whatsapp al numero 3385913834».

