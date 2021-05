Dopo la scomparsa di una 60enne del paese per il Covid-19, si arresta per il momento l’ondata dei contagi a San Gavino Monreale con un nuovo guarito. Lo sottolinea il sindaco Carlo Tomasi con il consueto bollettino di aggiornamento dell’amministrazione comunale diffuso ieri a tarda serata: “C’è stato un nuovo guarito, che fa scendere i positivi a 8. Questi si trovano tutti in isolamento domiciliare e nessuno è ricoverato con sintomi. Per questo motivo invito alla massima attenzione, alla prudenza e al rispetto delle norme anticontagio. Ricordo che la battaglia contro questo virus è più che mai aperta e solo con un fermo rispetto delle regole che le istituzioni ci impartiscono e con i vaccini, ne usciremo vincitori”.

A San Gavino alcune settimane fa i contagi si erano azzerati, ma poi il numero dei casi è subito salito. Dall’inizio della pandemia i casi totali a San Gavino sono stati 166: i guariti sono 151, otto sono i positivi mentre sono sette le persone decedute. “Al momento – conclude Carlo Tomasi – rimangono 27 persone in quarantena”.

Intanto nel Medio Campidano la situazione resta sempre quella del massimo rigore per evitare il sorgere di nuovi focolai soprattutto ora che sono in circolo le diverse varianti del Covid-19. Invita alla massima prudenza Sergio Pili, direttore sanitario dell’ospedale di San Gavino: “Il rispetto delle norme è fondamentale. Non sono ammesse riunioni in presenza che possono essere fonte di contagio di diffusione del virus eccezion fatta per quelle autorizzate dal prefetto. La circolazione del virus è ancora alta nel Medio Campidano”.

