Incidente mortale lungo la Statale 126 “Sud Occidentale Sarda”. E’ successo questa mattina nel territorio comunale di Guspini.

Lo scontro, le cui cause sono ancora da accertare, ha coinvolto due autovetture, un Fiat Doblò e una Opel Corsa. Violentissimo l’impatto: il bilancio è di una vittima e cinque feriti, tutti trasportati in ospedale in codice rosso. Ha perso la vita una ragazza di 25 anni, tra i feriti la più grave è stata portata in elisoccorso al Brotzu.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, personale di Anas, i Vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione di Pabillonis e i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Villacidro.

Il traffico è fortemente rallentato al chilometro 103,000 della Statale, per consentire i soccorsi è stato istituito il senso unico alternato.

