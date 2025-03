Non c’è Sagra del carciofo senza la Marcialonga: il cartellone di appuntamenti che celebra il prodotto principe delle campagne di Samassi culminerà anche quest’anno con la gara podistica giunta alla 44^edizione, organizzata dall’Atletica Mariano Scano. Il percorso resterà quello consueto: si partirà domani alle 9,30 dal campo sportivo di via Togliatti, dove gli iscritti alla gara competitiva di 10 km e quelli che parteciperanno alla passeggiata ludico-motoria di 3 km si daranno appuntamento per dare vita alla mattinata all’insegna dello sport e del benessere. Lasciato l’impianto sportivo di via Togliatti, il percorso di gara porterà i runners a immergersi nel territorio di Samassi, alla scoperta dei campi di carciofi, per poi fare rientro al campo sportivo. Michela Sanna, presidente dell’Atletica Mariano Scano, introduce le novità dell’edizione di quest’anno: “Il circuito è quello che gli amanti di questa gara, che ha saputo rinnovarsi nel corso dei decenni, conoscono bene: si parte e si rientra al campo sportivo di via Togliatti, passando per le nostre campagne. Nell’edizione di quest’anno abbiamo voluto incentivare la partecipazione alla passeggiata: ogni iscritto avrà abbinato al proprio pettorale un numero, con il quale potrà partecipare alla ricca lotteria che abbiamo organizzato. I partecipanti alla gara saranno più di 250, alla camminata – per ora – sono 300, ma ci si potrà iscrivere anche prima della partenza”.

