Un 24enne originario di Catania denunciato per aver tentato di mettere in atto la famigerata “truffa dello specchietto” a Gonnosfanadiga.

Il giovane, appartenente alla comunità nomade dei “caminanti” del Medio Campidano, ha provato ad avvicinare una casalinga 67enne, sostenendo che quest’ultima fosse andata a sbattere con la sua auto contro lo specchietto della sua Fiat Punto, che aveva lo specchietto danneggiato. Tutto come “da manuale” del noto raggiro.

Quindi, per risolvere “amichevolmente” la cosa, il giovane ha chiesto alla donna 150 euro, “così non mettiamo in mezzo l’assicurazione”.

La donna però non ha pagato e, anzi, si è rivolta ai carabinieri, sporgendo denuncia contro ignoti. Ma ai militari ha fornito precise indicazioni per riuscire a individuare il responsabile. Che dopo le indagini è stato infatti rintracciato e segnalato all’autorità giudiziaria.

