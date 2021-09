Ha cercato in tutti i modi di avvicinare per strada la ex moglie senza preoccuparsi delle disposizioni dell’autorità giudiziaria che avevano previsto l’allontanamento dalla casa familiare dove si trovavano la donna e i suoi figli.

Un 39enne di Samassi, disoccupato e noto in paese per essere stato in passato protagonista di violente aggressioni, è quindi stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione locale unitamente a quelli della stazione di Serrenti.

A carico dell'uomo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha emesso un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari

La moglie è attualmente tutelata dai carabinieri con frequenti passaggi delle pattuglie sotto casa e sul luogo di lavoro.

(Unioneonline/v.l.)

