In giro sulla 131 con 20 grammi di cocaina già suddivisa in dosi.

Un ragazzo cagliaritano di 26 anni è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato dagli uomini della Squadra Mobile di Cagliari nella tarda serata di venerdì, sulla Statale all’altezza di Serrenti.Già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, il 26enne si è subito mostrato nervoso quando gli agenti lo hanno fermato.

Nell’utilitaria così è entrato un cane della Finanza e, nascosto in un’intercapedine ricavata tra la tappezzeria posteriore e le parti metalliche, ha trovato un pacchetto con diversi involucri di cocaina, per un totale di circa venti grammi. Rinvenuta anche una dose di hashish. Il giovane, a cui sono stati anche sequestrati 75 euro ritenuti provento dello spaccio, è stato dunque accompagnato a casa ai domiciliari. Nell’udienza per direttissima il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma.

