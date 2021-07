Apertura questa mattina ad Arbus in località Torre dei Corsari, del "Posto Fisso Stagionale" con un organico di cinque carabinieri comandati da un Maresciallo e destinato a far fronte all'aumento delle necessità relative alle numerose persone in quell'area nella stagione balneare.

L'orario di apertura al pubblico è dalle 8 alle 10, tutti i giorni fino all’1 settembre.

Al di là degli orari d'ufficio destinati alla ricezione di denunce e querele e ad ogni forma di supporto possibile per gli utenti, i carabinieri svolgeranno servizi esterni di pattuglia, a disposizione della centrale operativa della Compagnia di Villacidro che garantisce il coordinamento fra i servizi dei vari presidi e la copertura di tutto il territorio 24 ore su 24 per il pronto intervento.

Il numero telefonico destinato al Posto Fisso è il 3346916580.

