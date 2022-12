Si è schiantato contro un pilastro dell’ingresso di un complesso residenziale in via San Gavino, a Villacidro. Poi si è allontanato, lasciando dietro di sé l’auto distrutta. Dopo un po’ è tornato. E sono iniziati i guai per un ventisettenne di Serramanna: sul luogo dell’incidente intanto erano arrivati i carabinieri della compagnia di Villacidro, guidati dal capitano Francesco Capula.

I militari stavano già effettuando i rilievi e avrebbero avuto gioco facile a individuare il responsabile che aveva abbandonato il veicolo incidentato.

All’origine dello schianto potrebbe esserci l’alta velocità e i segni degli pneumatici sull’asfalto, una strisciata di circa venti metri, paiono confermare questa tesi.

Per “fortuna” l’incidente è avvenuto alle 4 del mattino. Quella in cui è avvenuto durante il giorno è una zona molto trafficata, per la presenza di numerose attività commerciali. Fosse successo qualche ora più tardi poteva essere una strage.

I carabinieri, fanno sapere dall’Arma, non vanno in vacanza, ma rimarranno a disposizione dei cittadini a presidio del territorio. In queste giornate di festa ci sarà una Intensificazione di controlli e pattugliamento.

