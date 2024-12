A Serrenti una targa commemorativa per il finanziere Antonio Saba, morto in servizio durante un’attività di pattugliamento nel 1933. Il militare, classe 1907, si era arruolato nel Corpo nell’ottobre 1926 e dopo aver prestato servizio per sei anni nella Legione territoriale di Genova, era stato trasferito alla Legione territoriale di Trento nel marzo 1933. Dopo appena tre mesi di servizio in Alto Adige, il 3 giugno 1933, nei pressi di Ponte di Predau, il militare ha bloccato e arrestato due contrabbandieri. Ma nel tragitto verso la caserma è stato ferito a morte.

Il gesto gli è valso il conferimento della medaglia d’argento al valor militare il 27 gennaio 1934. Alla cerimonia, presieduta dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, il Colonnello Alfredo Falchetti, hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose locali, e i familiari. La targa, affissa all’ingresso della struttura ricettiva “Sa domu in Ladiri” è stata scoperta da una nipote di Saba, dal sindaco di Serrenti e dal Comandante Provinciale di Cagliari. Poi è stata benedetta dal Cappellano Militare della Guardia di Finanza, Don Valter Cabula.

Per il Comandante Provinciale la targa commemorativa rappresenta «non solo un modo per omaggiare la memoria di un militare del Corpo caduto nell’adempimento del dovere, ma anche un monito per tutti i finanzieri che oggi prestano servizio nella provincia ad adempiere al loro quotidiano dovere con la stessa generosità, con lo stesso coraggio, con la stessa integrità d’animo con i quali la Guardia Terra Antonio Saba ha adempiuto al proprio, donando la vita».

(Unioneonline)

